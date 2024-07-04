18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η UEFA παίρνει σκληρά μέτρα για τον αστέρα της Εθνικής Τουρκίας Μερίχ Ντεμιράλ. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θα τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο αμυντικός έκανε τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων μετά το γκολ που πέτυχε στη φάση των 16 κόντρα στην Αυστρία (2-1), προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι ένα τουρκικό εξτρεμιστικό κίνημα, που παρακολουθείται εδώ και χρόνια από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος στη Γερμανία.

Σημειώνεται ότι τα πολιτικά μηνύματα απαγορεύονται αυστηρά κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος – τόσο στις εξέδρες όσο και στο γήπεδο. Με την τιμωρία των δυο αγωνιστικών ο Ντεμιράλ θα χάσει τον προημιτελικό με την Ολλανδία (Σάββατο, 9 μ.μ.) και τον ημιτελικό, αν προκριθεί η Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η UEFA ακολουθεί μια σταθερή γραμμή. Ο 26χρονος Αλβανός Αρλίντ Ντάκου τιμωρήθηκε επίσης με δυο αγωνιστικές από την UEFA μετά το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων με την Κροατία (2:2), για ύβρεις κατά της Σερβίας. Ένα παράπτωμα που η UEFA τιμώρησε αποφασιστικά.

Σημειώνεται ότι η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου διαψεύδει την πληροφορία της γερμανικής εφημερίδας, δηλώνοντας ότι την Παρασκευή θα απαντήσει στις κατηγορίες.

«Ο ισχυρισμός δεν είναι αληθινός. Η έρευνα που άνοιξε η UEFA εναντίον του Μερίχ Ντεμιράλ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο ισχυρισμός ότι του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.



»Η UEFA ζήτησε υπεράσπιση από τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής μας Μερίχ Ντεμιράλ και η έρευνα θα αποφασιστεί μετά την υπεράσπιση. Μην πιστεύετε αβάσιμους ισχυρισμούς».

