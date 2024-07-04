Απρόοπτο προέκυψε στην Εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Αίγυπτο για το Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.



Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφυγε για τα αποδυτήρια μετά από χτύπημα, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Μαζί του πήγαν τα αδέρφια του, ο Γιάννης, που δεν αγωνίζεται για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Θανάσης, που βρίσκεται στο πλευρό της Εθνικής παρά τον τραυματισμό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους παραπάνω ακολούθησαν και οτης «γαλανόλευκης» μαζί με τους δύο. Μένει να φανεί αν ο Έλληνας σέντερ αποκόμισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τονκόντρα στηνα είναι μόλις σε δύο μέρες (06/01, 17:30).

