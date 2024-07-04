Απρόοπτο προέκυψε στην Εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Αίγυπτο για το Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.
Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφυγε για τα αποδυτήρια μετά από χτύπημα, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Μαζί του πήγαν τα αδέρφια του, ο Γιάννης, που δεν αγωνίζεται για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Θανάσης, που βρίσκεται στο πλευρό της Εθνικής παρά τον τραυματισμό του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τους παραπάνω ακολούθησαν και ο γιατρός της «γαλανόλευκης» μαζί με τους δύο φυσικοθεραπευτές. Μένει να φανεί αν ο Έλληνας σέντερ αποκόμισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τον ημιτελικό κόντρα στη Σλοβενία να είναι μόλις σε δύο μέρες (06/01, 17:30).
Πηγή: sport-fm.gr
