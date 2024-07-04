Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα αποδυτήρια ο Κώστας Αντετοκούνμπο με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφυγε για τα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Αίγυπτο, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο

Κώστας Αντετοκούνμπο

Απρόοπτο προέκυψε στην Εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Αίγυπτο για το Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφυγε για τα αποδυτήρια μετά από χτύπημα, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Μαζί του πήγαν τα αδέρφια του, ο Γιάννης, που δεν αγωνίζεται για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Θανάσης, που βρίσκεται στο πλευρό της Εθνικής παρά τον τραυματισμό του.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τους παραπάνω ακολούθησαν και ο γιατρός της «γαλανόλευκης» μαζί με τους δύο φυσικοθεραπευτές. Μένει να φανεί αν ο Έλληνας σέντερ αποκόμισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τον ημιτελικό κόντρα στη Σλοβενία να είναι μόλις σε δύο μέρες (06/01, 17:30).
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark