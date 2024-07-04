Σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. Ο Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου διεθνούς Καναδού ακραίου για τον επόμενο χρόνο.



Ο Πέριν διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέρυσι στην τουρκική Χάλκμπανκ, ενώ έχει διακρίσεις και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τζον Γκόρντον-Πέριν. Ο Καναδός ακραίος (ημ. γέννησης 17/8/1989, 2,02μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ ανδρών του συλλόγου.Ο Καναδός πρώην διεθνής (αποσύρθηκε, το 2021 από την Εθνική του) διαθέτει σπουδαίο βιογραφικό και μεγάλη εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα, με θητεία σε Ρωσία (Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ, Ουράλ, Μπελογκόριε), Πολωνία (Ρεσόβια), Ιταλία (Πιατσέντσα, Βερόνα) και Τουρκία (Αρκάς, Χάλκμπανκ), καθώς και σε Βραζιλία, Κίνα, Ιράν και Καναδά.Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Χάλκμπανκ στο πλευρό του Γάλλου Έρβιν Ενγκαπέ (εκ των κορυφαίων ακραίων του κόσμου). Στο τουρκικό πρωτάθλημα, μέτρησε 178 πόντους σε 54 σετ, με επτά άσσους, 219 υποδοχές (26%), 268 επιθέσεις (57%) και 19 μπλοκ.Ο Πέριν διαθέτει στο παλμαρέ του τρία πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Τουρκίας, ένα Challenge Cup, ένα πρωτάθλημα Ιράν, ένα πρωτάθλημα Λατινικής Αμερικής, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, αλλά και αρκετά μετάλλια με την εθνική ομάδα του Καναδά, όπως ένα χρυσό στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα (2015) και ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2017).Ο Πέριν, φυσικά, έχει κερδίσει κι αμέτρητα ατομικά βραβεία ως καλύτερος ακραίος, καλύτερος επιθετικός, καλύτερος υποδοχέας και πολυτιμότερος παίκτης (MVP) τόσο σε συλλογικό, όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.Η δήλωση του Τζον Γκόρντον-Πέριν: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας φιλόδοξος σύλλογος, ο οποίος έχει μια πλούσια ιστορία νικών και τίτλων. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι εδώ, στον Ολυμπιακό, και θέλω να γράψουμε ιστορία και μαζί. Έχω ακούσει πολλά για τον σύλλογο και την κουλτούρα της Ελλάδας και πραγματικά, ανυπομονώ για αυτή τη σεζόν».2023-24 Halkbank Ankara (Τουρκία)2022-23 WithU Verona (Ιταλία)2021-22 Lokomotiv Novosibirsk (Ρωσία)2021-22 Shahdab Yazd (Ιράν)2020-21 Ural Ufa (Ρωσία)2019-20 Sada Cruzeiro (Βραζιλία)2018-19 Belogorie Belgorod (Ρωσία)2017-18 Beijing BAIC Motor (Κίνα)2016-17 Asseco Resovia Rzeszow (Πολωνία)2015-16 LPR Volley Piacenza (Ιταλία)2011-15 Arkas Spor (Τουρκία)2010-11 Team Canada National Excellence Program (Καναδάς)2008-11 TRU WolfPack (Καναδάς)

