Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με το φαινόμενο Τότεναμ. Λες και κάποια υπέρτατη δύναμη ήθελε φέτος να διασκεδάσει με μία ιστορία μάχης για την αποφυγή του υποβιβασμού και διάλεξε έναν σύλλογο που στην αρχή της χρονιάς είχε βλέψεις τετράδας, όπως σχεδόν κάθε χρόνο εδώ και μία 20ετία τουλάχιστον (με εξαίρεση την περσινή χρονιά που φαίνεται ότι ήταν η αρχή του κακού).

Στον αγώνα κόντρα στην Μπράϊτον για την 33η αγωνιστική της Premier League προηγήθηκε δύο φορές σε ένα κατάμεστο και υποστηρικτικό γήπεδο, έδειξε μετά από καιρό θέληση και πάθος, αλλά μία αμυντική επιπολαιότητα στις καθυστερήσεις έφερε την καταστροφή. Η Τότεναμ βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και μάχεται με την Γουέστ Χαμ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ για να αποφύγει τον όλεθρο.

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Τότεναμ είναι σκληρό ακόμα και για όσους… δεν την υποστηρίζουν. Και είναι ν’ απορεί κανείς πώς θα καταφέρει να σωθεί το κλαμπ του Λονδίνου, αν και στο χορτάρι δείχνει πραγματικά πως μπορεί να το πετύχει. Μόνο που η μοίρα τελικά αποφασίζει λίγο διαφορετικά μέχρι και αυτή τη στιγμή…

Ένα λάθος του Ντάνσο, μια… εκδίκηση του Φαν Χέκε για λάθος που είχε κάνει νωρίτερα εκείνος, ένα φοβερό τελείωμα του Ρίτερ στο 95’ και δίκαιος βαθμός για την Μπράιτον στο Tottenham Hotspur Stadium. Το τελικό 2-2 ανέβαλε για λίγο και τη μαθηματική πτώση της Γουλβς στην Championship.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά στο 39ο λεπτό κι αμέσως μετά ο Σίμονς είχε δοκάρι σε τετ-α-τετ. Ο Μιτόμα πριν το σφύριγμα της λήξης στο πρώτο ημίχρονο ισοφάρισε με τρομερό μονοκόματο σουτ από το δεύτερο δοκάρι.

Οι «γλάροι» ήταν καλύτεροι στο δεύτερο μέρος όπως εξελισσόταν το ματς, μέχρι να ξαναπάρει μπρος η ομάδα του Ντε Τζέρμπι και με τον Τσάβι Σίμονς να φτάσει στο 2-1 με εκπληκτικό δεξί τελείωμα στο 77’. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα έπειτα από τις 28/12, δεν ήρθε…



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.