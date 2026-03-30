Σημαντικό «ρήγμα» ανάμεσα στους φιλάθλους και τη χρήση του VAR αποκαλύπτει νέα έρευνα της Football Supporters' Association, με την πλειοψηφία των οπαδών της Premier League να εκφράζει ξεκάθαρη αντίθεση στη συνέχιση της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 75% των φιλάθλων που συμμετείχαν στην έρευνα τάσσεται κατά του VAR, ενώ σχεδόν 9 στους 10 δηλώνουν ότι η εισαγωγή του δεν βελτίωσε την εμπειρία στο γήπεδο. Αντίθετα, το 91% υποστηρίζει ότι έχει επηρεάσει αρνητικά τη φυσική ροή και τον αυθορμητισμό – ειδικά στους πανηγυρισμούς των γκολ.

Η δυσαρέσκεια επεκτείνεται και στην τηλεοπτική εμπειρία, καθώς το 94% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το VAR δεν κάνει το ποδόσφαιρο πιο ευχάριστο στην παρακολούθηση.

Αμφισβήτηση για ακρίβεια και διαφάνεια

Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής αφορά την αξιοπιστία των αποφάσεων. Το 72% των φιλάθλων δεν πιστεύει ότι το VAR έχει βελτιώσει την ακρίβεια της διαιτησίας, ενώ το 74% θεωρεί ότι δεν υπάρχει σαφής εξήγηση στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Παράλληλα, το 86% εκφράζει ανησυχία για πιθανή επέκταση της χρήσης του VAR σε περισσότερες φάσεις, με σημαντικό ποσοστό να διαφωνεί ήδη με την εφαρμογή του σε περιπτώσεις όπως τα κόρνερ ή οι δεύτερες κίτρινες κάρτες.

«Χάνεται η ουσία του ποδοσφαίρου»

Ο Τόμας Κόναν, εκπρόσωπος της FSA, τόνισε ότι η τεχνολογία έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού, επισημαίνοντας πως οι καθυστερήσεις, οι αμφισβητούμενες αποφάσεις και η απώλεια του αυθορμητισμού αποτελούν βασικές αιτίες δυσαρέσκειας.

Η συζήτηση γύρω από τη διαιτησία, όπως σημειώνει, έχει ενταθεί περισσότερο από ποτέ, παρά την ύπαρξη ενός συστήματος που υποτίθεται ότι θα έφερνε μεγαλύτερη ακρίβεια.

Δύσκολη η κατάργηση, παρά τις αντιδράσεις

Παρά το κύμα δυσαρέσκειας, η απομάκρυνση του VAR από την Premier League φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Το 2024, 19 από τις 20 ομάδες του πρωταθλήματος ψήφισαν υπέρ της διατήρησής του, με μοναδική εξαίρεση τη Γουλβς.

Για να καταργηθεί, απαιτείται νέα ψηφοφορία με τουλάχιστον 14 ομάδες να τάσσονται κατά της χρήσης του.

Από την πλευρά της, η Premier League υποστηρίζει ότι το VAR συμβάλλει σε περισσότερες σωστές αποφάσεις, με ποσοστό ακρίβειας που αγγίζει το 96-97%, ενώ οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

