Super League: Ο Άρης 3-2 τον Βόλο με ανατροπή και ξαφνικά βλέπει Ευρώπη

Ο Άρης προηγήθηκε νωρίς, είδε τον Βόλο να γυρνά το παιχνίδι, ο λίγος κόσμος στο «Κλεάνθης Βικελίδης» άρχισε τις αποδοκιμασίες, αλλά με καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, νίκησε την ομάδα της Θεσσαλίας με 3-2 και ξαφνικά ελπίζει βάσιμα στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτό, διότι πλησίασε τον Λεβαδειακό στους τρεις βαθμούς στη βαθμολογία των Playoffs της Super League. Για να έχει ελπίδες, ωστόσο, πρέπει να δει τον ΠΑΟΚ να νικά το άλλο Σάββατο τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου...

Διάταξη 4-2-3-1 για τον Άρη από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Στο τέρμα ο Αθανασιάδης, με στόπερ τους Ρόουζ και Φαμπιάνο, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Τεχέρο και στο αριστερό ο Μεντίλ. Στα χαφ οι Ράτσιτς και Χόνγκλα, με τους Γκαρέ (δεξιά) και Γιαννιώτα (αριστερά) στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και ο Πέρεθ κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Καντεβέρε.

Σχηματισμός 3-4-3 από τον Κώστα Μπράτσο για τον Βόλο. Στην εστία ο Σιαμπάνης με τριάδα στην άμυνα τους Τσοκάνη, Κάργα και Χέρμανσον και ρόλο δεξιού μπακ-χαφ είχε ο Τζόκα και αριστερού ο Αμπάντα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Μπουζούκης και Μαρτίνες, με τους Λάμπρου και Γκονζάλες να πλαισιώνουν στην κορυφή της επίθεσης τον Ουρτάδο.

Το ματς:

Η πρώτη μεγάλη στιγμή άνηκε στον Άρη που στο 4’ απείλησε με την κεφαλιά του Καντεβέρε, αλλά ο Σιαμπάνης είχε απάντηση ενώ στη συνέχεια ο Τσοκάνης έβαλε το μπλοκ στο σουτ από κοντά του Ρόουζ. Οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο διάστημα του ματς και στο 17’ άνοιξαν το σκορ, όταν ο Καντεβέρε έστρωσε στον Χόνγκλα και εκείνος έπιασε το σουτ με τη μια για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη.

Ο Σιαμπάνης στο 27’ είπε «όχι» στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράτσιτς, με το παιχνίδι στη συνέχεια να έχει συνεχόμενες διακοπές ενώ ο Τσοκάνης αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 31’ με τον Μύγα να παίρνει τη θέση του. Ο Βόλος, ωστόσο, κράταγε το καλό του διάστημα για το τελευταίο διάστημα του πρώτου μέρους, εκεί όπου κατάφερε να γυρίσει τούμπα το ματς!

Στο 41’ ο Γκονζάλες με φοβερό αριστερό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, σε μία φάση που ο Αθανασιάδης ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 45’ μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τζόκα και την καρφωτή κεφαλιά του Κάργα που σημείωσε το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Άρης έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 48’ με τον Ράτσιτς! Ο Γιαννιώτας βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, ο Καντεβέρε δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε αλλά εκεί ήταν ο υψηλόσωμος χαφ των γηπεδούχων που σκόραρε για το 2-2.

Οι «κίτρινοι» είχαν το πάνω χέρι, με τον Γιαννιώτα να απειλεί στο 52’ με ένα σουτ που πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη. Ο Βόλος προσπάθησε να γίνει απειλητικός με τον Λάμπρου στο 59’ αλλά η προσπάθεια του Έλληνα μεσοεπιθετικού πέρασε πάνω από την εστία του Αθανασιάδη.

Το παιχνίδι περίπου στο 60’ είχε μία διακοπή που κράτησε αρκετά λεπτά μετά από μία ένταση που ξέσπασε ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων και τους ανθρώπους στους δύο πάγκους, με τον Σιαμπάνη στο 66’ να αποκρούει το ωραίο σουτ του Δώνη, που είχε περάσει δευτερόλεπτα νωρίτερα ως αλλαγή.

Ο Άρης πίεσε για το γκολ της ανατροπής και το βρήκε στο 76' όταν ο Καντεβέρε έκλεψε ψηλά από τον Μαρτίνες, διέσχισε μέτρα με την μπάλα και νίκησε τον Σιαμπάνη στο τετ α τετ.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έδειχνε ότι κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά λίγο έλειψε να δεχτεί το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση του αγώνα! Στο 90'+6' ο Αθανασιάδης έβγαλε με τρομερή απόκρουση την κεφαλιά του Κάργα, με την μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι. Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Άρη να πανηγυρίζει την πρώτη του εντός έδρας νίκη για το 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.