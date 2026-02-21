Λογαριασμός
Μέρα ιστορίας στην Premier League: Ο Τζέιμς Μίλνερ γίνεται ο απόλυτος record-man σε συμμετοχές

Τα κατάφερε! Ο Τζέιμς Μίλνερ ξεπερνά πλέον οριστικά τον Γκάρεθ Μπάρι και γίνεται ο απόλυτος record-man σε συμμετοχές στην ιστορία της Premier League!

Μίλνερ

Από το μακρινότατο 2002, έως το 2026. Και άξιζε κάθε δευτερόλεπτο μόχθου, προσπαθειών, ιδρώτα και διακρίσεων στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τζέιμς Μίλνερ είναι ο νέος record-man στην ιστορία της Premier League σε επίπεδο συμμετοχών, αφού, με τη φανέλα της Μπράιτον, στο ματς απέναντι στην Μπρέντφορντ καταγράφει την υπ’ αριθμόν 654η εμφάνισή του στην κορυφαία Λίγκα της Ευρώπης.

Αφήνει πλέον πίσω τον Γκάρεθ Μπάρι που είχε σταματήσει στις 653 και με τον οποίο «συγκατοικούσε» στην κορυφή της λίστας εδώ και μερικές μέρες, από την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

