Παναθηναϊκός: Θα εκπλαγείτε, αυτός ο παίκτης γυρνάει το διακόπτη του τριφυλλιού σε νίκες

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στα φετινά play offs της Stoiximan Super League με το «δεξί».

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν στο κατάμεστο, από κόσμο, «Γ. Καραϊσκάκης» τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η ομάδα του Φατιχ Τερίμ ήταν άψογη. Και χάρις την τρομερή εμφάνιση των Ιωαννιδη, Μπακασετα και Μπερναρ. Μπόρεσε να πάρει τους 3 βαθμούς από το Φάληρο με σκορ 1-3.

Πηγή: skai.gr

