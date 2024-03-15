Επιστρέφει… ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του εννέα «τελικούς», στους οποίους θα παίξει τα ρέστα του ώστε να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, την επιστροφή στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αξιοποιήσουν τον χρόνο που έχουν μπροστά τους λόγω της διακοπής, να δουλέψουν πάνω στις αδυναμίες τους και να εμφανιστούν βελτιωμένη. Οι συνθήκες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ιδανικές, καθώς θα υπάρξουν απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων.

Μπακασέτας, Ιωαννίδης, Ζέκα, Τσέριν, Βέρμπιτς, Σπόραρ και Λοντίγκιν απουσιάζουν από το Κορωπί, καθώς έχουν υποχρεώσεις με Ελλάδα, Σλοβενία και Ρωσία αντίστοιχα.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μπορεί να τρίβει τα χέρια του ο 70χρονος τεχνικός είναι το γεγονός ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχει περισσότερες λύσεις στη διάθεσή του στο ματς (31/3, 18:00) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Αφενός από βδομάδα θα μπει σε κανονικούς ο Ντραγκόφσκι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 7ο λεπτό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι εξτρά λύσεις έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Γεντβάι, ο οποίος έλειψε στα τελευταία ματς, έχοντας βγει νοκ άουτ σε μία περίοδο που είχε φορμαριστεί, ενώ ο Χουάνκαρ προπονείται κανονικά και είναι σε θέση να δώσει ανάσες στον Μλαντένοβιτς, ο οποίος… τραβάει κουπί εδώ και καιρό. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή είναι και ο Σένκεφελντ. Ο Φατίχ Τερίμ θα συνεχίσει να βλέπει στο απουσιολόγιό του τα ονόματα των Μάγκνουσον και Πάλμερ Μπράουν.

