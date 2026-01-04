Πλήγμα στο Μαρόκο: Νοκ άουτ για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ουναΐ

Μεγάλο πλήγμα στις τάξεις του Μαρόκο, λίγη ώρα πριν ριχτεί στη μάχη των νοκ άουτ και της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Συγκεκριμένα, απόψε το βράδυ (18:00), η ομάδα του Ελ Κααμπί αντιμετωπίζει την Τανζανία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Κατά την είσοδο των ομάδων στο στάδιο, ο Αζαντίν Ουναΐ εμφανίστηκε με πατερίτσες και νάρθηκα στο αριστερό του πόδι, αντιμετωπίζοντας έναν τραυματισμό.

Ως εκ τούτου, θα μείνει στα «πιτς» για το υπόλοιπο της διοργάνωσης, μένοντας ωστόσο στο πλευρό της εθνικής του ομάδας.

