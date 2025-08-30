Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ εξήγησε γιατί προτίμησε Χιρόνα

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε και τυπικά ο Αζεντίν Ουναΐ ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Τζιρόνα για τα επόμενα πέντε χρόνια.



Ο 25χρονος Μαροκινός ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό σκοράροντας πέντε τέρματα σε 37 ματς και «προκάλεσε» τον σύλλογο να ασχοληθεί ολόκληρο το καλοκαίρι έντονα με την περίπτωσή του, ώστε να τον κάνει δικό του.

Ωστόσο ο Ουναΐ δεν ξεχνά το «τριφύλλι» και με ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, ευχαρίστησε τους «πράσινους» και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προτίμησε τη Τζιρόνα.



Συγκεκριμένα στο μήνυμα γράφει:



«Θα ήθελα πολύ ένθερμα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για αυτή την εκπληκτική σεζόν που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό, τους συμπαίκτες μου και κυρίως τους οπαδούς για την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την καλοσύνη κατά την διάρκεια αυτής της περιπέτειας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή για την συνεχή του εμπιστοσύνη, τις συμβουλές του και τον τρόπο του στο να βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε όλους μας.



Ευχαριστώ επίσης τον τεχνικό διευθυντή για την στήριξή του, το όραμά του και την επιθυμία του να με βοηθήσει να εξελιχθώ μέσα από την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην ομάδα για την προσφορά που μου έκανε για να παραμείνω, αλλά ο στόχος μου ήταν να έρθω στην La Liga και χάρις σε αυτή την εξαιρετική σεζόν, κατάφερα να υλοποιήσω το όνειρό μου. Ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει για πάντα ένα ορόσημο στην καριέρα μου. Ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μία τέλεια σεζόν. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.