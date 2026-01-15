Πλατινί: «Δέκα χρόνια πλήρωσα για κάτι που δεν έκανα»

Δέκα χρόνια μετά τον αποκλεισμό του από το ποδόσφαιρο, ο Μισέλ Πλατινί εξακολουθεί να πιστεύει πως η πτώση του δεν ήταν αποτέλεσμα λάθους, αλλά στοχευμένης επίθεσης. Ο άλλοτε θρύλος των γηπέδων και πρώην πρόεδρος της UEFA περιγράφει στον Guardian μια δεκαετία γεμάτη πίεση, αμφισβήτηση και δικαστικές μάχες, που τελικά κατέληξαν στην πλήρη αθώωσή του από τα ελβετικά δικαστήρια.

Ο Πλατινί υποστηρίζει πως θα είχε διαδεχθεί τον Ζεπ Μπλάτερ στην προεδρία της FIFA, αν δεν είχε ξεσπάσει η υπόθεση της πληρωμής του 2011 -ένα ποσό που, όπως λέει, αφορούσε παλαιότερη εργασία του ως τεχνικός σύμβουλος. Η καθυστερημένη καταβολή του ποσού και η έλλειψη γραπτής συμφωνίας άνοιξαν τον δρόμο για μια υπόθεση που τελικά τον οδήγησε εκτός ποδοσφαίρου.

«Ήταν μια πολιτική απόφαση», λέει σήμερα. «Μια ομάδα ανθρώπων δεν ήθελε να γίνω πρόεδρος της FIFA. Αποφάσισαν να με ''τελειώσουν''». Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, αφήνει να εννοηθεί ότι η τότε διοίκηση της FIFA δεν επιθυμούσε αλλαγές που θα έφερνε ένας πρώην ποδοσφαιριστής με ισχυρή προσωπικότητα και διάθεση να ανατρέψει κατεστημένα.

Παρότι ο Πλατινί είχε καταθέσει μήνυση και κατά του Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος τελικά ανέλαβε την προεδρία της FIFA, ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί τον Ελβετό ως έναν από τους ανθρώπους που κινήθηκαν εναντίον του. «Εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, αλλά δεν ήταν από αυτούς που την δημιούργησαν», σημειώνει.

Ο 70χρονος πλέον Πλατινί εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός για τη σημερινή λειτουργία της FIFA, θεωρώντας ότι η ομοσπονδία έχει απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις αξίες της. Κατηγορεί τον Ινφαντίνο για αυταρχική διοίκηση και για υπερβολική προσέγγιση προς ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι και η UEFA έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που ο ίδιος βρισκόταν στο τιμόνι της. Η αυξανόμενη δύναμη των μεγάλων συλλόγων και η επιρροή τους στις αποφάσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας δημιουργούν, όπως λέει, ένα περιβάλλον πολύ πιο περίπλοκο από εκείνο που αντιμετώπισε ο ίδιος.

Ο Πλατινί θεωρεί ότι η απειλή της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής Super League δεν έχει εξαφανιστεί, παρά την κατάρρευση του σχεδίου το 2021. «Οι μεγάλοι σύλλογοι πάντα ήθελαν τη δική τους διοργάνωση», τονίζει. «Το απέτρεψα για χρόνια, αλλά η πίεση δεν σταμάτησε ποτέ».

Παρά την ταραχώδη δεκαετία, ο Πλατινί δηλώνει ότι δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην αθωότητά του. «Ήξερα ότι στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα», λέει. «Το δύσκολο ήταν αυτό που πέρασε η οικογένειά μου».

Το ερώτημα που μένει είναι αν ο άλλοτε κορυφαίος ποδοσφαιριστής και ισχυρός παράγοντας έχει ακόμη ρόλο να παίξει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος δεν το αποκλείει, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχει χώρος για τις ιδέες και τις αξίες που υπηρέτησε.

