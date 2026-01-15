Σε ηλικία μόλις 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άντε Γκργκούρεβιτς. Ο Κροάτης, παλαίμαχος φόργουορντ/σέντερ, είχε σημαντική παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε τόσο με τη φανέλα του Άρη όσο και με εκείνη της ΑΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του πορείας, παρέμεινε ενεργός στους πάγκους, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή στη Σπλιτ, ενώ το 2019 του δόθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα και η ευθύνη της τεχνικής καθοδήγησης της ομάδας.

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ - φόργουορντ βοήθησε τον Άρη να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει...», ανέφερε η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Άρη.

«Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurevic, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Grgurevic υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του», έγραψε η ΚΑΕ ΑΕΚ.

