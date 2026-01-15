Λογαριασμός
«Ενδιαφέρον της Γαλατάσαραϊ για τον Ομάρ Μαρμούς»

Ένα ακόμη μεταγραφικό «μπαμ» θέλει να ολοκληρώσει η Γαλατάσαραϊ, με τους Τούρκους να κάνουν όνειρα για τον Ομάρ Μαρμούς της Μάντσεστερ Σίτι

Μαρμούς

Βροχή πέφτουν τα εκατομμύρια στη Γαλατάσαραϊ, με τους Τούρκους να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν ακόμη μία μεταγραφική… βόμβα.

Πρώτος στόχος για αυτό το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι της Γαλατά είναι ο Ομάρ Μαρμούς της Μάντσετσερ Σίτι. Ο Αιγύπτιος έχει πέσει στις επιλογές του Πεπ Γκουαρδιόλα και ειδικά μετά την προσθήκη του Αντουάν Σεμένιο, ο χρόνος συμμετοχής του αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Οι «πολίτες» δαπάνησαν πριν από μόλις έναν χρόνο το διαστημικό ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και πλέον δεν είναι απίθανο να αποχωρήσει από την ομάδα.

Μαζί με την Γαλατά βέβαια ενδιαφέρονται επίσηςΤότεναμ και Άστον Βίλα. Όπως και να έχει όπως φαίνεται ο Μαρμούς θα συνεχίζει τη σεζόν μακριά από το Μάντσεστερ.

Πηγή: sport-fm.gr

