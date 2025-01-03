Στον Παναθηναϊκό σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά ακριβώς όπως έκλεισαν την προηγούμενη, δηλαδή να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί. Οι «πράσινοι» στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάστηκαν εμφανώς βελτιωμένοι και… σκαρφάλωσαν στη βαθμολογία αφού «έπιασαν» την τετράδα η οποία δίνει πλεονέκτημα έδρας.

Το ΟΑΚΑ θα αλλάξει όψη στο σημερινό ματς του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους.

