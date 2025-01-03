Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το πρώτο του παιχνίδι στο 2025, που είναι, φυσικά, το μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ενόψει του σπουδαίου αγώνα της Κυριακής (05/01, 20:30), ο Ρουί Βιτόρια μίλησε στην COSMOTE TV και την εκπομπή SPORTSHOW, με τον τεχνικό του «τριφυλλιού» να τονίζει πως η ομάδα του θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στο ματς με τον πρωταθλητή Ελλάδας, κάνοντας λόγο, μάλιστα, για μεγάλη πρόκληση.

Αναφέρθηκε, δε, στη δουλειά, που έγινε μέσα στις γιορτές, αλλά και στην απουσία του κόσμου από το ΟΑΚΑ λόγω της τιμωρίας, αλλά και εκείνης του Ραζβάν Λουτσέσκου, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά οργανωμένη, έχει ποιότητα, δουλεύει πάρα πολύ καλά, σωστά και οργανωμένα πάρα πολύ καιρό με τον ίδιο προπονητή, οπότε το γεγονός ότι αυτός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ το παιχνίδι που θα κάνουν. Οι παίκτες είναι αυτοί που καθορίζουν το παιχνίδι».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλουμε να ξεκινήσουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτή την περίοδο, τον νέο χρόνο. Αυτό που θέλουμε, ουσιαστικά, είναι να έχουμε μια συνέχεια σε ό,τι έχουμε κάνει, να συνεχίσουμε, δηλαδή, τα θετικά αποτελέσματα, που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Έτσι και αλλιώς, μέχρι στιγμής, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω συναντήσει κάποιο παιχνίδι που δεν είναι δύσκολο, οπότε όλα τα ματς τα οποία έρχονται είτε είναι ντέρμπι, είτε όχι, ξέρουμε ότι θα έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς και πολύ μεγάλη ευκαιρία το γεγονός ότι ξεκινάμε τη χρονιά αντιμετωπίζοντας έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΟΚ.

Για εμάς είναι ένα παιχνίδι, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη πίστη σε αυτό στο οποίο φτιάχνουμε όλον αυτόν τον καιρό, στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και θετική διάθεση. Γιατί θεωρώ πως αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και θέλουμε να το δούμε να συνεχίζει και να παίρνει θετικά αποτελέσματα».

-Για το πώς δούλεψαν στις διακοπές:

«Nαι, νομίζω πως τα πράγματα κύλισαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Δεν θεωρώ πως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Σίγουρα για εμάς ήταν πάρα πολύ θετικό ότι είχαμε αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με όλους τους ποδοσφαιριστές και το σημαντικότερο, να έχουμε αρκετές προπονήσεις, οι οποίες δεν είχαν να κάνουν καθαρά με αγώνες που έρχονται, αλλά να εστιάσουμε στοχευμένα στη δική μας την ομάδα.

Βεβαίως καταλαβαίνετε πως υπήρχε ένα εορταστικό κλίμα σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχαν οι ημέρες των διακοπών το οποίο ήταν κάτι που οι ποδοσφαιριστές άξιζαν και χρειάζονταν πάρα πολύ, για να μπορέσουν να ξεκουραστούν, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να περάσουν ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους.

Μετά από αυτή την περίοδο, θεωρώ πως κάναμε πολύ καλές προπονήσεις, δουλέψαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία θέλαμε να βάλουμε στο παιχνίδι μας, είτε στο αμυντικό, είτε στο επιθετικό κομμάτι. Ξέροντας πολύ καλά ότι τώρα έρχονται πολύ απαιτητικά και συνεχόμενα παιχνίδια, στα οποία θα χρειαστεί να βάλουμε στην πράξη αυτά τα οποία προπονηθήκαμε».

-Για την απουσία του κόσμου και την απουσία του αντιπάλου προπονητή:

«Νομίζω ότι παρότι είναι δύο παράγοντες οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν ένα παιχνίδι, δηλαδή το γεγονός που εμείς δεν θα έχουμε τους φιλάθλους μας και ο αντίπαλος δεν θα έχει τον προπονητή του στον πάγκο, στο φινάλε είναι οι παίκτες αυτοί που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα, είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τι θα συμβεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τη δική του την πλευρά έχω να πω ότι είναι πραγματικά πολύ κρίμα που δεν θα έχουμε τους φιλάθλους μαζί μας και αυτό γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας βοηθούν και μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ώθηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πάνω απ' όλα παλεύουμε για τον σύλλογο, αλλά παλεύουμε και για τους φιλάθλους που είναι η καρδιά του συλλόγου αυτού. Το γεγονός ότι δεν θα τους έχουμε κοντά μας για να τους δείξουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει στα τελευταία παιχνίδι, σίγουρα μας λυπεί. Ξεκαθαρίζω πως δεν είναι κάτι για το οποίο παραπονιέμαι, απλώς θα προτιμούσα να αγωνιζόμασταν μπροστά στους φιλάθλους μας.

Όσον αφορά το κομμάτι του αντίπαλου προπονητή, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά οργανωμένη, έχει ποιότητα, δουλεύει πάρα πολύ καλά, σωστά και οργανωμένα πάρα πολύ καιρό με τον ίδιο προπονητή, οπότε το γεγονός ότι αυτός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ το παιχνίδι που θα κάνουν. Και για να τελειώσω όπως ξεκίνησα, οι παίκτες είναι αυτοί που καθορίζουν το παιχνίδι, αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις, αυτοί βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτοί δίνουν μονομαχίες, οπότε αυτοί θα είναι και πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές, οπότε αυτό θα δούμε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

