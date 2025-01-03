Την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ισπανό σούπερ σταρ Χουάντσο Ετναγκόμεθ για άλλα δύο χρόνια, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Το συμβόλαιο του Ισπανού αθλητή έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η διοίκηση του «τριφυλλιού» έκρινε ότι πρέπει να «κλείσει το θέμα» νωρίτερα.
Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Χουάντσο είπε «όχι» σε προτάσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.