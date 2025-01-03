Λογαριασμός
Ο Χουάντσο ανανέωσε για 2 χρόνια με τον Παναθηναϊκό - Το ανακοίνωσε ο Γιαννακόπουλος

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υπέγραψε για άλλα δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram

Χουάντσο Ερναγκόμεθ

Την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ισπανό σούπερ σταρ Χουάντσο Ετναγκόμεθ για άλλα δύο χρόνια, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το συμβόλαιο του Ισπανού αθλητή έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η διοίκηση του «τριφυλλιού» έκρινε ότι πρέπει να «κλείσει το θέμα» νωρίτερα.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Χουάντσο είπε «όχι» σε προτάσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Χουάντσο Ερναγκόμεθ
