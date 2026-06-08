Μήνυμα προς Τεχεράνη και Τελ Αβίβ να σταματήσουν την αναζωπύρωση της σύγκρουσης, με εκατέρωθεν επιθέσεις, έστειλε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση, ωστόσο η ισραηλινή ηγεσία έδειξε να τον αγνοεί, απαντώντας τελικά στο πλήγμα του Ιράν.

Ιρανικά ΜΜΕ δηλώνουν «ότι το Ιράν δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να υπερασπιστεί η χώρα τον εαυτό της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να "πυροβολούν". Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Πάντως, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι είναι προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται μόνο από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης συμμετάσχει στην αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

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Πηγή: skai.gr

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