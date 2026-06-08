Ματ Ντέιμον: Η σκληρή πλευρά του Χόλιγουντ και οι στιγμές που έχασε ως πατέρας

Ο Ματ Ντέιμον μίλησε με ειλικρίνεια για το τίμημα που έχει πληρώσει στην προσωπική του ζωή εξαιτίας της μακράς πορείας του στο Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η «αδίστακτη» φύση της κινηματογραφικής βιομηχανίας τον έχει απομακρύνει, σε στιγμές, από τον σημαντικότερο ρόλο της ζωής του: αυτόν του πατέρα.

Ο 54χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», μίλησε στο GQ για την αβεβαιότητα της δουλειάς του, τις θυσίες που απαιτεί η καριέρα και την προσπάθειά του να είναι περισσότερο παρών για τις τέσσερις κόρες του.

Καθώς τα παιδιά του μεγαλώνουν, ο ίδιος φαίνεται πως βλέπει διαφορετικά τον χρόνο, αλλά και τις επιλογές που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. «Υπάρχει λιγότερο εκείνη η ενέργεια του νέου ανθρώπου που νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι και περισσότερο η ανάγκη να αποδέχεσαι τη δουλειά, να την κάνεις με τους δικούς σου όρους και να την κάνεις όσο πιο καλά μπορείς. Το σκέφτομαι πολύ, ειδικά τώρα που τα παιδιά μου μεγαλώνουν: προσπαθώ πραγματικά να είμαι εδώ, στο τώρα», είπε ο ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Και αυτό είναι δύσκολο για μένα. Νομίζω ότι, ίσως, έχει να κάνει με τη δική μου φύση. Έχει επίσης να κάνει με αυτή την καριέρα, όπου προσπαθείς συνεχώς να καταλάβεις τι έρχεται μετά, γιατί είναι μια τόσο αβέβαιη δουλειά και αρκετά αδίστακτη. Αυτά τα πράγματα συνωμότησαν, νομίζω, ώστε να με βγάλουν από το σημείο όπου βρίσκομαι, περισσότερο απ’ όσο θα ήθελα».

Ο Ματ Ντέιμον μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου σε ηλικία 18 ετών, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Mystic Pizza». Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1997, με τον «Ξεχωριστό Γουίλ Χάντινγκ», την ταινία που έγραψε και πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπεν Άφλεκ και που άλλαξε τη ζωή και των δύο.

«Δεν νομίζω ότι κανείς από τους δυο μας σταμάτησε για χρόνια», είπε ο ηθοποιός για την περίοδο μετά την επιτυχία της ταινίας. «Νομίζω ότι δούλευα πέντε συνεχόμενα χρόνια, κυριολεκτικά με δύο ταξιδιωτικούς σάκους. Ταξίδευα παντού και πήγαινα από το ένα πλατό στο άλλο. Και το λάτρευα. Ήταν υπέροχο. Αγαπούσα αυτό που έκανα. Δεν ήθελα να σταματήσω. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια των ηθοποιών, ότι το τηλέφωνο θα σταματήσει να χτυπά».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στο Χόλιγουντ υπάρχει πάντα μια αόρατη λίστα επιτυχίας και επιρροής. «Υπάρχει αυτή η λίστα για την οποία ακούς και ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, ξέρεις ότι είσαι σε αυτή αν το τηλέφωνό σου χτυπά πολύ, αλλά δεν υπάρχει επίσημη λίστα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει. Μερικές φορές μπορείς να πάρεις το πράσινο φως για μια ταινία σε ένα στούντιο, αλλά όχι σε ένα άλλο, και το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά. Εγώ το αντιλαμβανόμουν πάντα».

Παρά τις δυσκολίες, ο Ματ Ντέιμον έχει πει πως η πατρότητα τον βοήθησε και ως ηθοποιό. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Νιώθω ότι η πατρότητα έκανε τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη με πολλούς τρόπους. Όλα εκείνα τα συναισθήματα που παλιά έπρεπε να ψάξω για να τα βρω, τώρα είναι άμεσα διαθέσιμα. Δεν χρειάζεται να πιέσω τον εαυτό μου για να βρω κάτι. Είναι απλώς εκεί, όλη την ώρα».

Τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός έχει μειώσει αισθητά τους ρυθμούς του, δίνοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα στην οικογένειά του, αλλά και στην εταιρεία παραγωγής Artists Equity, την οποία ίδρυσε μαζί με τον Μπεν Άφλεκ. Όπως είπε, γνωρίζει πλέον πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος: «Η μικρότερή μου κόρη είναι στην πρώτη λυκείου και το έχω περάσει αυτό μερικές φορές. Ξέρω πόσο γρήγορα περνούν αυτά τα χρόνια».

Η πρόταση, ωστόσο, να πρωταγωνιστήσει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν κάτι στο οποίο δεν μπορούσε να πει όχι. «Εξαιτίας της κατεύθυνσης στην οποία πηγαίνει η κινηματογραφική βιομηχανία, ήταν μια πολύ παράξενη ταινία για μένα προσωπικά, με την έννοια ότι ένιωθα σχεδόν νοσταλγία όλο το διάστημα που τη γύριζα, γιατί έμοιαζε με τις ταινίες όπως ήταν όταν ξεκινούσα να δουλεύω. Και ξέρω ότι αυτό χάνεται. Ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία που θα είχα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο».

Πηγή: skai.gr

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