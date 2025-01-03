Μεντιλίμπαρ: Πολύ σκληρός ο Γενάρης- Πολλά και απαιτητικά παιχνίδια

Πολύ σκληρό μήνα χαρακτήρα τον Γενάρη για τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως πρόκειται για ένα διάστημα με πολλά και απαιτητικά παιχνίδια, ενώ για το ματς με τον Παναιτωλικό σημείωσε πως είναι μια ομάδα που έχει ζορίσει πολύ τις μεγάλες ομάδες.

Τέλος, ανέφερε πως δεν υπάρχουν προβλήματα για το παιχνίδι της Δευτέρας στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για την διακοπή και την προετοιμασία της ομάδας του: "Περάσαμε μια εβδομάδα διακοπών και είχαμε μπροστά μας άλλη μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το πρώτο παιχνίδι του έτους. Επειδή ο Γενάρης θα είναι πολύ σκληρός με πολλά και απαιτητικά παιχνίδια θα πρέπει γρήγορα να υπάρξει βελτίωση ώστε να τα πάμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις".

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: "Η αλήθεια είναι προσωπικά δεν σκέφτομαι το παιχνίδι του πρώτου γύρου, αλλά για αυτό υπάρχετε εσείς οι δημοσιογράφοι, για να τα θυμίζετε αυτά. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι τι θα κάνουμε την Δευτέρα. Ξέρουμε πως θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να μπούμε σε αυτό με τη νοοτροπία του νικητή.

Για να κερδίσουμε αυτό το ματς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό και όχι να σκεφτόμαστε πως θα το κερδίσουμε όσο περνάει ο χρόνος. Αυτό προσπαθώ να περάσω και στους ποδοσφαιριστές αυτές τις μέρες. Πως στο παιχνίδι αυτό θα πρέπει να μπουν και να τα δώσουν όλα. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Παναιτωλικός έχει ζορίσει πολύ όλες τις μεγάλες ομάδες".

Για το αν υπάρχουν προβλήματα: "Εκτός από τον Γιουσούφ που όπως ξέρουμε θα λείπει όλη την χρονιά, όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και είναι διαθέσιμοι. Λείπει και ο Γουίλιαν ο οποίος πια δεν είναι μαζί μας και πλέον έχουμε 29 ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις".

Πηγή: skai.gr

