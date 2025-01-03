Conference League: Προς Κοπεγχάγη το Βίκινγκουρ-Παναθηναϊκός

Σε ενημέρωση αναφορικά με την πόλη που θα φιλοξενήσει το ματς με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Conference League τον επόμενο μήνα προχώρησε η Βίκινγκουρ.

Ο ισλανδικός σύλλογος θα αναγκαστεί να ξενιτευτεί αφενός λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και αφετέρου ελέω των μη πληρούμενων προδιαγραφών της UEFA στα εγχώρια γήπεδα, με Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία και Δανία να εξετάζονται και την τελευταία να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως η επικρατέστερη.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται πως ακόμα δεν είναι δεδομένο ότι ο αγώνας θα γίνει στην Κοπεγχάγη, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα η δανέζικη πρωτεύουσα θα είναι αυτή που θα υποδεχτεί Βίκινγκουρ και Παναθηναϊκό, θεωρητικά, στις 13 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχε εξεταστεί και το ενδεχόμενο να γίνει το ματς στα Νησιά Φερόε, με το πλάνο ωστόσο να μην προχωρά.



