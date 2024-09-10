Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Μέικον, μόλις έναν μήνα μετά την ανακοίνωσή του

Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μόλις έναν μήνα από την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, αποτελεί από το απόγευμα της Τρίτης (10/09) ο Ντάριλ Μέικον.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η «ομάδα του λαού», γνωστοποίησε πως ήρθε σε συμφωνία με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR και της ΑΕΚ Betsson BC, για την από κοινού λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο λόγος του «διαζυγίου» δεν είναι άλλος από το γεγονός πως ο 28χρονος γκαρντ δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες και έδειξαν πως ακόμα θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αναρρώσει από την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη τον περασμένο Γενάρη για την αποκατάσταση της ζημιάς που είχε πάθει στο γόνατό του.

Ο Αμερικανός άσος πλέον θα επιστρέψει στην πατρίδα του, εκεί όπου θα ακολουθήσει εντατική αποκατάσταση για να επανέλθει άμεσα σε επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας.

