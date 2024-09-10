Παίκτης του ΟΦΗ είναι και επίσημα ο Ντάνιελ Ναούμοφ. Αφότου έφτασε στο Ηράκλειο, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας υπέγραψε το συμβόλαιο του, με διάρκεια ως το 2026.

Την Τρίτη λοιπόν σφραγίστηκε η μεταγραφή του, με την ανακοίνωση της κρητικής ΠΑΕ ν’ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα, Daniel Naumov, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας δυο ετών.

O 26χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 29 Μαρτίου 1998 στην πόλη Gotse Delchev της Βουλγαρίας, έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια της Εθνικής Βουλγαρίας, από την Ανδρών ως την Κ16.

Η τελευταία φορά που χρίστηκε διεθνής ήταν στον αγώνα της Εθνικής Βουλγαρίας με τη Σερβία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Από το 2019 ανήκε στο ρόστερ της CSKA 1948, την εστία της οποίας υπερασπίστηκε σε 140 αναμετρήσεις. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2023-24) είχε 23 συμμετοχές, με δυο εξ αυτών να είναι στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Ludogorec, με την οποία κατέκτησε το Super Cup Βουλγαρίας τη σεζόν 2018-19.

Daniel, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ»!

