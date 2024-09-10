Σε συμφωνία με την Πολιτεία για την παραχώρηση του «Αλεξάνδρειου» για τα επόμενα εννέα χρόνια ήρθε η ΚΑΕ Άρης.

Με σημερινές του δηλώσεις σε Μέσο της Θεσσαλονίκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε πως επετεύχθη η συμφωνία των δύο πλευρών με διακανονισμό των οφειλών της και την από κοινού αναβάθμιση του «Nick Galis Hall».



Θυμίζουμε πως στις αρχές του μήνα, ο πρόεδρος του ΑΣ Άρης και αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea, Λευτέρης Αρβανίτης, ο επικεφαλής και χρηματοδότης της ΚΑΕ, Αχιλλέας Ρουσιαμάνης και ο πρόεδρος των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), Κωνσταντίνος Βιολιτζής, συναντήθηκαν στην Αθήνα με τον κ. Βρούτση, με την κυβέρνηση και τους «κιτρινόμαυρους» τελικά να έρχονται σε συμφωνία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης:

«Επιτεύχθηκε συμφωνία με την ΚΑΕ Άρης για 9ετή χρήση της σάλας με διακανονισμό των οφειλών της και την από κοινού αναβάθμιση του πιο εμβληματικού κλειστού γυμναστηρίου στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έπειτα από την επιδιόρθωση του κλιματισμού (35.000 €) που έγινε προ μηνών, υπήρξε προμήθεια νέων οργάνων γυμναστικής, εξελίσσεται η ανακαίνιση των αποδυτηρίων φιλοξενούμενων και διαιτητών και τοποθετούνται νέα καρεκλάκια στο πέταλο. Παράλληλα, «τρέχει» ο διαγωνισμός για την προμήθεια στρώματος για άλματα (30.000 €)».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.