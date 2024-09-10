Στη Stoiximan Greek Basketball League βρίσκεται και επίσημα πλέον ο Πανιώνιος. Μετά την παρουσίαση της ομάδας και της φανέλας, η κυανέρυθρη ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι έλαβε και την άδεια για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Στη δύσκολη κι απαιτητική διαδικασία της αδειοδότησης για τη συμμετοχή στην Greek Basketball League και της αναβάθμισης κατηγορίας του Δ.Α.Κ. Γλυφάδας ώστε να ληφθεί η απαραίτητη άδεια, η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ φάνηκε απόλυτα συνεπής και καθ’ όλα προετοιμασμένη.

Μετά τη χορήγηση Γενικής Αδειοδότησης πρώτου σταδίου δεύτερης διαδικασίας στις 26/7/2024 φθάσαμε πλέον στο επόμενο και τελικό στάδιο που ουσιαστικά ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΕΙ την παρουσία της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στην Greek Basketball League.

Με απόφασή της στις 9/9/2024, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Γενικής Αδειοδότησης του ΕΣΑΚΕ, αφού μελέτησε τα υποβληθέντα έγγραφα, σκέφτηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό όπως αυτός ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των μελών του ΕΣΑΚΕ και με δεδομένο ότι η ΚΑΕ κατέθεσε προσηκόντως κι εμπροθέσμως τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, αποφάσισε να της χορηγήσει Γενική Αδειοδότηση για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League περιόδου 2024-2025».

