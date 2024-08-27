Λογαριασμός
Παπαστεργίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6: «H κυβέρνηση συμφωνεί για ημιαυτόματο οφσάιντ και goal line technology»

Ακούστε όσα ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Παπαστεργίου: «H κυβέρνηση συμφωνεί για ημιαυτόματο οφσάιντ και goal line technology»

Για την πιθανή αναπροσαρμογή του VAR και αν θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Κυριάκο Θωμαΐδη ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί για ημιαυτόματο οφσάιντ και goal line technology με επιπρόσθετη, ημιαυτόνομη σύμβαση, που θα συνάψουν οι ποδοσφαιρικοί φορείς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διοργανώτρια αρχή και η ΕΠΟ έχουν το χρόνο να κάνουν αλλαγές και επενδύσεις σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και από εδώ και πέρα αυτοί θα αναλάβουν να βρουν τις λύσεις και τα κόστη για να στηρίξουν το προϊόν τους.

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

