Βόλεϊ: Ανακοίνωσε Βάνιακ ο Ολυμπιακός

Βολεϊμπολίστρια του Ολυμπιακού έγινε την Τρίτη η Ιβάνα Βάνιακ. Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 29χρονης Γερμνανοκροάτισσας ακραίας για τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης.

Η Βάνιακ έχει υπάρξει συμπαίκτρια με την Τζίνα Λαμπρούση στη Γαλλία, ενώ την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ινδονησία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ιβάνα Βάνιακ.

Η διεθνής Γερμανίδα, με ρίζες από την Κροατία, ακραία (ημ. γέννησης 30/5/1995, 1,93μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ γυναικών του συλλόγου. Η Ιβάνα Βάνιακ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στην Allianz MTV Stuttgart με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Super Cup Γερμανίας, ενώ τη διετία 2020-22 ήταν στο κορυφαίο γαλλικό πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα της ASPTT Mulhouse.

Στη Γαλλία, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο τη σεζόν 2020-21, ενώ το 2021-22 κέρδισε το Super Cup κι αναδείχθηκε MVP. Έχει ξεκινήσει από τις εθνικές ομάδες της Κροατίας, αλλά, στη συνέχεια κι από το 2019 είναι διεθνής με τη Γερμανία.

Η δήλωση της Ιβάνα Βάνιακ στο olympiacossfp.gr: «Νιώθω καταπληκτικά! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έρχομαι στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Χαρούμενη που θα γνωρίσω την ομάδα και τις συμπαίκτριές μου και θα ξεκινήσουμε τη σεζόν. Ξέρω μερικές παίκτριες που έπαιξαν στον Ολυμπιακό, έχω ακούσει πολλά καλά λόγια για τον σύλλογο, τη νοοτροπία του, τους φιλάθλους του και τη ζωή στην Ελλάδα.

Η αρχηγός μας, Τζίνα Λαμπρούση, κι εγώ παίξαμε μαζί μια πολύ επιτυχημένη σεζόν στη Γαλλία κι είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαστε και πάλι συμπαίκτριες. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θρυλικό όνομα στην Ευρώπη! Γνωρίζω το μέγεθος του συλλόγου, ο οποίος έχει πολλά διαφορετικά αθλήματα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα, να γίνω ένα μικρό μέρος της 100χρονης ιστορίας του Ολυμπιακού.

Βασικός μου στόχος είναι να κατακτήσω το πρωτάθλημα! Θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ κι είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να σας κάνω περήφανους και, για αυτό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Προηγούμενες ομάδες:

2011-12 TG Bad Soden (Γερμανία)

2012-13 VC Wiesbaden (Γερμανία)

2013-17 Stanford University (ΗΠΑ)

2016-17 TG Bad Soden (Γερμανία)

2017-20 USC Munster (Γερμανία)

2020-22 ASPTT Mulhouse Volleyball (Γαλλία)

2021-22 Kuzeyboru (Τουρκία)

2023-24 Allianz MTV Stuttgart (Γερμανία)

2024 Jakarta Pertamina Enduro (Ινδονησία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.