Ολυμπιακός: Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για νέους κατόχους

Ανακοίνωση αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας για νέους κατόχους εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης (27/08) η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας για τους νέους κατόχους θα τεθούν σε κυκλοφορία από την ερχόμενη Πέμπτη (29/8), με τους Πειραιώτες να ενημερώνουν παράλληλα πως περισσότεροι από 6.000 φίλαθλοι ανανέωσαν τα εισιτήριά τους από την περασμένη χρονιά.



Την Πέμπτη, εξάλλου, θα τεθούν στη διάθεση του κοινού τα 902 εισιτήρια διαρκείας, που δεν ανανεώθηκαν από τους περσινούς τους κατόχους, όπως ενημέρωσε επίσης η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Και φέτος ΔΥΝΑΜΗ μας είναι η αμέριστη ΣΤΗΡΙΞΗ σας!Η διαδικασία ανανεώσεων των καρτών κατόχων εισιτηρίων διαρκείας ολοκληρώθηκε με ποσοστό ρεκόρ! Πιο συγκεκριμένα από τα 7.000 εισιτήρια που είχαν διατεθεί πέρυσι, οι 6.098 κάτοχοί τους φρόντισαν να «διατηρήσουν» τη θέση τους στο ΣΕΦ και τη σεζόν 2024-25!Για το λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός νιώθει την ανάγκη να σας ευχαριστήσει από καρδιάς για την πίστη και την αφοσίωσή σας στην ομάδα μας!Από την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τους νέους κατόχους.Θα διατεθούν 902 θέσεις και σε συγκεκριμένα τμήματα, καθώς κάποιες κατηγορίες εισιτηρίων έχουν εξαντληθεί.Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σας ενημερώνει ό,τι έχει προχωρήσει στην κατάλληλη προεργασία, ώστε να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα και στους αγώνες του Ολυμπιακού η διαδικασία της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ένας κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας για έναν αγώνα που δεν θα χρησιμοποιήσει τη θέση του, να ενημερώνει την ΚΑΕ και εκείνη με τη σειρά της να διαθέτει τη θέση αυτή σε τρίτο φίλαθλο, μέσα από μια αξιόπιστη και εύκολη διαδικασία και με έναν τρόπο όπου ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας θα επωφελείται, μειώνοντας το κόστος της αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε οριστική ενημέρωση προς το κοινό του Ολυμπιακού και τους κατόχους διαρκείας».

