Στο στόχαστρο της Μπάγερν Μονάχου ο Παπασταθόπουλος

Τσεκάρει τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο για να ενισχυθεί στην πληγωμένη αμυντική γραμμή της η Μπάγερν Μονάχου!



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, η πρωταθλήτρια Γερμανίας έχει στη μεταγραφική της λίστα τον 35χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παραμένει ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό στο τέλος της περσινής σεζόν.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο προπονητής των Βαυαρών, Τόμας Τούχελ, τον γνωρίζει αρκετά και διατηρούν καλές σχέσεις μετά την κοινή τους παρουσία στην Ντόρτμουντ.



Να θυμίσουμε ότι στα πιτς για την Μπάγερν λόγω τραυματισμών βρίσκονται οι Νταγιότ Ουπαμεκανό και Ματάις Ντε Λιχτ, κάτι που την έχει οδηγήσει στην αναζήτηση στόπερ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

