Οριστικά στη Λεωφόρο τα ματς του Παναθηναϊκού για το Europa League Αθλητικά 13:53, 13.10.2023

Tην επίσημη έγκριση από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο ως έδρα στις αναμετρήσεις με τη Ρεν και τη Μακάμπι Χάιφα για το Europa League πήρε ο Παναθηναϊκός