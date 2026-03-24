Σε επιβολή προστίμων προχώρησε η ΔΕΑΒ για τον προπηλακισμό δημοσιογράφων στην Τούμπα από οπαδούς του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 12 χιλιάδων ευρώ από την αρμόδια αρχή.

Την ίδια ώρα, επιβλήθηκε πρόστιμο 3 χιλιάδων ευρώ, έκαστος, σε 13 οπαδούς του «δικέφαλου του βορρά».

Μάλιστα, τα πρόσωπα αυτά, δικάζονται την Παρασκευή σε ποινικό επίπεδο με την κατηγορία της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας από κοινοί, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη,

α) τις Αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το φωτογραφικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Τούμπας, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, περίπου πενήντα (50) φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκαν μαζικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και με ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων, που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα, τους εξανάγκασαν λόγω της ψυχολογικής βίας που τους άσκησαν και του επικείμενου κινδύνου να υποστούν σωματικές κακώσεις, σε αποχώρηση από τον ως άνω χώρο εργασίας τους, αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της:

Α) την επιβολή, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€),

Β) την επιβολή σε βάρος δεκατριών ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικού προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

Γ) τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένα φυσικό πρόσωπο, που δεν συμμετείχε στο φαινόμενο βίας.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Πηγή: skai.gr

