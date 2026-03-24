Super League: Το πρόγραμμα των play off που θα κρίνουν τον πρωταθλητή

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play off που θα κρίνουν τον πρωταθλητή της Super League.

Στην πρεμιέρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.



Το πρωτάθλημα κλείνει σε «Allwyn Arena» και Λεωφόρο με τα ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου): Ολυμπιακός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαΐου): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαΐου): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου): ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ



