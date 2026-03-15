Επεισόδιο με οπαδούς στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν δημοσιογράφοι

Ένταση δημιουργήθηκε στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, όταν οπαδοί κινήθηκαν απειλητικά προς τους δημοσιογράφους, προκαλώντας άμεση παρέμβαση της αστυνομίας

ΠΑΟΚ Λεβαδειακός

Γεγονότα που δεν συνάδουν με ποδοσφαιρικό αγώνα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά» κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν αρκετούς δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εικόνα από τα άδεια δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση που προηγήθηκε και το κλίμα που διαμορφώθηκε στο γήπεδο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Λεβαδειακός οπαδοί δημοσιογράφοι
