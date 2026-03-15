Επεισόδιο με οπαδούς στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν δημοσιογράφοι

Γεγονότα που δεν συνάδουν με ποδοσφαιρικό αγώνα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά» κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν αρκετούς δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εικόνα από τα άδεια δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση που προηγήθηκε και το κλίμα που διαμορφώθηκε στο γήπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.