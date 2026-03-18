Οι οκτώ συλληφθέντες για το επεισόδιο κατά δημοσιογράφων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr.

Χθες η δίκη τους ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αναβλήθηκε για σήμερα και παρέμειναν κρατούμενοι.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος των οκτώ ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία, από κοινού, τελεσθείσες εντός αθλητικού χώρου.

Πηγή: skai.gr

