Ανεβασμένος ΠΑΟΚ, κέρδισε άνετα 3-0 τον Λεβαδειακό

Θυμίζει ξανά ΠΑΟΚ και παραμένει στην κορυφή. Δίχως να αντιμετωπίσει πολλές αντιστάσεις και σε ένα συναισθηματικά «φορτισμένο» απόγευμα στην Τούμπα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, νίκησε άνετα 3-0 τον Λεβαδειακό σε αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής και διατήρησε ζωντανή τη μάχη της κορυφής.

Τάισον στο 7', Γερεμέγεφ στο 47' και Χατσίδης στο 57' τα γκολ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον νεαρό του εξτρέμ, ενώ ο Λουτσέσκου είδε τον Κωνσταντέλια, να έχει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του.

Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς με τη συμπλήρωση 20 λεπτών στο ματς, το γήπεδο χειροκρότησε, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του 20χρονου οπαδού του που δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά.

Από την άλλη ο Λεβαδειακός, στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον Ατρόμητο στη Βοιωτία, προκειμένου να είναι, έστω στην κορυφή της βαθμολογίας των playoffs 5-8.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο ματς επιχειρώντας να βρει γρήγορο προβάδισμα στο ματς και μετά από διαδοχικά κόρνερ κατάφερε να βρει σε ζωντανή ροή αγώνα το προβάδισμα.

Ήταν το 7ο λεπτό, όταν ο Κορνέζος είχε την μπάλα στα δεξιά της περιοχής, με τον Κωνσταντέλια να τον πιέζει και να κλέβει καθαρά την μπάλα, κάνοντας την πάσα στον Τάισον την κατάλληλη στιγμή, ο Βραζιλιάνος με ωραία προσποίηση άδειασε τον Βήχο και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβασε ταχύτητες και κυνήγησε γρήγορα το δεύτερο γκολ, με τον Ζαφείρη στο 14’ να παίρνει ωραία την μπάλα στον άξονα και να προσποιείται, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Μόλις δυο λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός έκανε την πρώτη του ευκαιρία στο ματς, με τον Πεδρόσο από τα δεξιά να πατά περιοχή και να κάνει ωραία προσποίηση, σημάδεψε, εκτέλεσε, αλλά ο Λόβρεν με εξαιρετικό τάκλιν, αποσόβησε το μοιραίο διώχνοντας σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την έντασή τους στο γήπεδο και πήραν μέτρα κάνοντας επικίνδυνες επισκέψεις στα καρέ του Τσιφτσή δίχως ωστόσο να απειλήσει με κάποια τελική προσπάθεια.

Στο 28’ ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε αλλαγή, καθώς ο Χάνα έφυγε με ενοχλήσεις από τον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τη θέση του στον Μάγκνουσον.

Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ πλησίαζε πολύ συχνά στην περιοχή του Λεβαδειακού, κερδίζοντας αρκετά κόρνερ, που πέρασαν όμως ανεκμετάλλευτα με τα λεπτά να κυλούν δίχως δεύτερο γκολ για τους «ασπρόμαυρους». Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Λεβαδειακός, απείλησε με εξαιρετικό τρανζίσιον. Ο Λαγιούς και Πεδρόσο συνδυάστηκαν με τον δεύτερο να μπαίνει από τα δεξιά, παίρνοντας την κάθετη του Αργεντινού, έκανε την προσποίηση, γύρισε την μπάλα, αλλά όχι στο σωστό σημείο, με τον Κεντζιόρα να κάνει… τσαφ και τον Τσιφτσή να μπλοκάρει στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος, είχε και αυτό γκολ, στην έναρξή του με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Χατσίδης από τα δεξιά έκανε την ενέργεια, πέρασε στον άξονα εκεί που ήταν «τραβηγμένος» ο Γερεμέγεφ, ο Σουηδός έκανε άψογο κοντρόλ και εκτέλεσε με το δεξί στη γωνία του Λοντίγκιν για το 2-0!

Οι εντάσεις του ΠΑΟΚ παρέμειναν στο ίδιο μοτίβο και το τρίτο γκολ που ήταν θέμα χρόνου να επιτευχθεί ήρθε στο 57’. Πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά με τον Οζντόεφ να προσποιείται την στιγμή που υποδέχεται την μπάλα, είδε τον Χατσίδη αφύλακτο, αυτός πλάσαρε άψογα και έγραψε το 3-0.

Ο ρυθμός μετά το 3-0 έπεσε και ο Λουτσέσκου προχώρησε σε διαχείριση του υλικού του προχωρώντας σε αντικατάσταση του Κωνσταντέλια, του Λόβρεν, αλλά και του Γερεμέγεφ ενόψει και του ματς με τον Βόλο.

MVP: Ο Χατσίδης ξανά τράβηξε τα βλέμματα για τον ΠΑΟΚ και εκτός από το γκολ του για το 3-0 στο 57' πιστώθηκε και την ασίστ δέκα λεπτά νωρίτερα στο τέρμα του Γερεμέγεφ. Δικαιολογημένα είναι ο MVP της αναμέτρησης.

Η σφυρίχτρα: Πολύ εύκολο βράδυ για τον Βεργέτη στην Τούμπα, μιας και το γήπεδο «έγερνε», ενώ δεν είχε να αντιμετωπίσει κάποια δύσκολη φάση που να έχριζε ανάλυσης.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Τσακαλίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.