ΠΑΟΚ: Οι εκδηλώσεις στην Αριστοτέλους, το μουσείο και οι δράσεις για τα 100 χρόνια

Από τα πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό πάνω από την Τούμπα στην έλευση του 2026, στα φορμάκια για τα παιδιά, μέχρι τις εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους, το μουσείο, τα drone shows και το λεύκωμα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για το κλαμπ, γιορτάζει τον έναν αιώνα ζωής και παρουσίασε στον κόσμο όλο το πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί.

Αναλυτικά:

Ένας αιώνας ιστορίας δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μνήμη, ευθύνη και υπόσχεση. Είναι η διαδρομή ενός Συλλόγου που γεννήθηκε από κατατρεγμένους πρόσφυγες, κουβαλώντας την πατρίδα, την πίστη και την αξιοπρέπειά τους, και που κατάφερε να γίνει σύμβολο δύναμης, υπερηφάνειας και αντίστασης.

Η Επιτροπή Εορτασμού των 100 Χρόνων του ΠΑΟΚ, με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, υλοποιεί και παρουσιάζει μια σειρά δράσεων που τιμούν το παρελθόν, αγκαλιάζουν το παρόν και εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές δράσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του επετειακού έτους. Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια του ΠΑΟΚ ενωμένη, με τα πυροτεχνήματα στο γήπεδο της Τούμπας να φωτίζουν τον ουρανό και να καλωσορίζουν το 2026.

