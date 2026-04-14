Με 20 ομάδες και τη νέα σεζόν η Ευρωλίγκα

Με 20 ομάδες θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν η Ευρωλίγκα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το Συμβούλιο των ομάδων-μετόχων για το μέλλον της διοργάνωσης και επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις για διατήρηση του ίδιου format τουλάχιστον για έναν χρόνο ακόμη. Το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων σε 22 ή 24 μετατίθεται για τη σεζόν 2027-28.

Ένα σοβαρό ερώτημα είναι από ποια κομμάτια θα απαρτίζεται το παζλ της ερχόμενη αγωνιστικής περιόδου. Δηλαδή, από ποιες ομάδες. Αφού πολλοί θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση της Βιλερμπάν, ενώ και υπενθυμίζεται ότι η Μονακό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Οπότε, πιθανόν να προκύψουν δύο κενά. Προτεραιότητα για το ένα θα έχει η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup (στους τελικούς έχουν φτάσει η τουρκική Μπεσίκτας και η Μπουργκ).

Παράλληλα ,υπάρχουν και ομάδες που έχουν ζητήσει να υπογράψουν συμβόλαιο για την παραμονή τους στην Ευρωλίγκα, όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Παρί και η Βαλένθια, ενώ αντίθετα Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε ακόμη δεν έχουν υπογράψει τα δικά τους δεκαετή συμβόλαια και τους ασκούνται πιέσεις, την ώρα που συνεχίζουν να βολιδοσκοπούνται από το ΝΒΑ Europe.

