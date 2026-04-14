Τέλος ο Μαστσεράνο από την Ίντερ Μαϊάμι των Μέσι και Σουάρες

Ο Μαστσεράνο φεύγει από την Ίντερ Μαϊάμι ως φίλος, αλλά βάζει τέλος στη θητεία του στον πάγκο του κλαμπ απότομα, με την ανακοίνωση του «διαζυγίου» να ξαφνιάζει τον κόσμο, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Αργεντινός τεχνικός ισχυρίστηκε προσωπικούς λόγους για την απόφασή του να πάψει να βρίσκεται στο «τιμόνι» της ομάδας στην οποία βρίσκονται οι Μέσι, Σουάρες, Μπουσκέτς, Ντε Πολ και Ζόρντι Άλμπα…

