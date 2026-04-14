«Θέλει τον Καλογερόπουλο η Μόντσα»

Στην Ελλάδα και τον Πειραιά δείχνει να έχει στρέψει το ραντάρ της η Μόντσα που φέρεται να έχει βάλει στο μάτι τον Αλέξη Καλογερόπουλο

Καλογερόπουλος

Η Μόντσα φέρεται να έχει τοποθετήσει τον Αλέξη Καλογερόπουλο στη λίστα της ενόψει καλοκαιριού, γνωρίζοντας πως έχει και συμβόλαιο που εκπνέει στο φινάλε της σεζόν.

Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σίρα, ο οποίος έκανε λόγο για τις ματιές που φέρεται να έχει ρίξει η ιταλική ομάδα προς τον νεαρό στόπερ του Ολυμπιακού.

Ο Καλογερόπουλος έχει καταγράψει 13 συμμετοχές με δύο γκολ τη φετινή σεζόν, βρίσκοντας δίχτυα στο Κύπελλο και στο Σούπερ Καπ.

Πηγή: sport-fm.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark