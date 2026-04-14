«Θέλει τον Καλογερόπουλο η Μόντσα»

Η Μόντσα φέρεται να έχει τοποθετήσει τον Αλέξη Καλογερόπουλο στη λίστα της ενόψει καλοκαιριού, γνωρίζοντας πως έχει και συμβόλαιο που εκπνέει στο φινάλε της σεζόν.

Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σίρα, ο οποίος έκανε λόγο για τις ματιές που φέρεται να έχει ρίξει η ιταλική ομάδα προς τον νεαρό στόπερ του Ολυμπιακού.

Ο Καλογερόπουλος έχει καταγράψει 13 συμμετοχές με δύο γκολ τη φετινή σεζόν, βρίσκοντας δίχτυα στο Κύπελλο και στο Σούπερ Καπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.