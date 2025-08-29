Παναθηναϊκός: Χόρτο μαγικό, ύμνος και ευχές στο Φώτη απο τον πιλότο

Τα Χαμόγελα στο αεροδρόμιο της Σαμσούντας έδιναν και έπαιρναν. Ενα τριφύλλι ανθισμένο ευρωπαϊκά. Και όλοι οι «πράσινοι» ευτυχισμένοι που έκαναν το καθήκον τους. Η πρόκριση στο Τσάμπιονς Λιγκ χάθηκε στις λεπτομέρειες. Η πρόκριση στο Europa League δεν γινόταν να χαθεί από αυτόν τον Παναθηναϊκό.

Η πτήση που ακολούθησε βελτίωσε ακόμη περισσότερο το ήδη εξαιρετικό κλίμα. Κατά την είσοδο τους στην πτήση της Aegean οι παίκτες του Βιτόρια έτυχαν…Παναθηναϊκής υποδοχής. Ο πιλότος «πράσινων» συναισθημάτων έβαλε στο μικρόφωνο- από το κινητό – το «χόρτο μαγικό» που πλημμύρισε τον χώρο. Και στο καπάκι, συνέχισε την γηπεδική ατμόσφαιρα. Βάζοντας τον ύμνο της ομάδας. Αυθόρμητα μέλη της αποστολής χειροκρότησαν με την πτήση να θυμίζει …Απόστολος Νικολαΐδης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.