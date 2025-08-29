Με το... δεξί στο Ευρωμπάσκετ 2025 μπήκε η Εθνική μας ομάδα!

Χάρη στην εκπληκτική «γαλανόλευκη» άμυνα που ήταν «παρούσα» σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και της απίθανης εμφάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 75-66 της Ιταλίας στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, στην πρεμιέρας του 4ου ομίλου της διοργάνωσης!

Παρ' ότι υπέπεσε σε αρκετά λάθη (16 αντί 13 ασίστ) και είχε ξανά πρόβλημα στο ριμπάουντ (12 επιθετικά η Ιταλία), το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ, κατέθεσε ποιότητα και πάθος στο παρκέ και παίρνοντας πολλά πράγματα από πολλούς, κατάφερε και πήρε το «ντέρμπι κορυφής» του ομίλου!

Κορυφαίος όλων δεν ήταν άλλος από τον «Greek Freak» που τελείωσε το ματς με 31 πόντους (14/20δ.), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τους Ντίνο Μήτογλου (9π., 4ρ.), Κώστα Σλούκα (9π., 4ασ.) και Θανάση Αντετοκούνμπο (6π., 3ρ., 1κλ., 1ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση. Για τους «ατζούρι», ξεχώρισε ο Νικολό Μέλι με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον σούπερ στα της ομάδας, Σίμονε Φοντέκιο, να «κλείνεται» από την ελληνική άμυνα και να μένει στους 4 πόντους με 1/11 εντός πεδιάς!

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας στην πεντάδα της τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αρκετά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, την ώρα πάντως που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα.

Παρά το γεγονός πως οι Ιταλοί έπαιξαν άμυνα από νωρίς με δύο παίκτες πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκείνος, με δύο περίτεχνα καλάθια έγραψε το 8-4 και λίγο αργότερα με ένα εντυπωσιακό fade away έκανε 13-10 στο 7', με τον Νικολό Μέλι από την άλλη πλευρά να κρατά μόνος του τους «ατζούρι» με 9 πόντους σε αυτό το διάστημα. Στο τελευταίο κομμάτι του δεκαλέπτου, η Ελλάδα έπαιξε σπουδαία άμυνα, κράτησε την αντίπαλό της στο μηδέν και με νέο μαγικό κάρφωμα του Giannis, αλλά και από τα δύο πρώτα «γαλανόλευκα» τρίποντα στο ματς δια χειρός Τολιόπουλου και Παπανικολάου, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10 και το 22-12!

Με καλάθι του Τολιόπουλου ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας έτσι για πρώτη φορά τη διαφορά στο +12 (22-14), προτού η Ιταλία αντιδράσει και με τα τρίποντα των Γκαλινάρι και Ρίτσι μειώσει στο 25-18 στο 12'. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην έχει αντίπαλο στην αντίπαλη ρακέτα και τον Σλούκα να προσθέτει και εκείνος ένα μεγάλο τρίποντο, η «επίσημη αγαπημένη» διατήρησε τη διαφορά σε ικανοποιητικά επίπεδα για το 32-23 στο 14'.

Σε εκείνο το σημείο, η Εθνική μας έριξε κάπως «στροφές» με τους τυπικά φιλοξενούμενους να το εκμεταλλεύονται και να «χτυπούν» στο επιθετικό ριμπάουντ, μέσω του οποίου βρήκαν αρκετούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Κάπως έτσι, και χωρίς να παίξουν ιδιαίτερα καλά, μπόρεσαν να περιορίσουν την Ελλάδα στους μόλις 2 πόντους μέσα σε διάστημα 4 λεπτών, μειώνοντας με τους Μέλι και Σπανιόλο στο 36-32 του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ημίχρονο που βρήκε την Εθνική με 4 ασίστ για 9 λάθη, τους Γιάννη και Μέλι στους 14 πόντους, την Ιταλία στα 5/21 τρίποντα (24%), αλλά και τον Φοντέκιο στο... μηδέν!

Με καλάθι του Ντιούφ από επιθετικό ριμπάουντ ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, με τον Σλούκα να απαντά με τρίποντο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει την σκυτάλη και με δύο εμφατικά καρφώματα να γράφει το 43-36 στο 22ο λεπτό. Με τους Σπανιόλο και Γκαλινάρι, οι Ιταλοί μείωσαν προσωρινά στους 3 (45-41) τρία λεπτά αργότερα, με την ελληνική άμυνα να δηλώνει «παρούσα» στα δύσκολα και να κρατά μπροστά το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Με τον «Greek Freak» να κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη άμυνα και τον Θανάση να μπαίνει στο παρκέ και να δίνει τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, η Εθνική μας ομάδας ξέφυγε στο +9 (50-41), με τον Ντόρσεϊ να γράφει από την γραμμή των βολών το 52-41 στο 27'! Μια διαφορά που διατήρησε σε αυτά τα επίπεδα με χαρακτηριστική άνεση, χάρη στους πόντους των Ντόρσεϊ και Μήτογλου και τις αμυνάρες του Θανάση, κλείνοντας την περίοδο στο +11 και το 56-45!

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έφτασε μέχρι και το +14 (61-47) στο 33', προτού επέλθει μια χαλάρωση την οποία και εκμεταλλεύτηκαν οι Νιάνγκ και Σπανιόλο, με τον Φοντέκιο να «σπάει» το ρόδι μετά από 10 άστοχα σουτ (!) και να μειώνει στο 66-60 στο 36'. Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο με δύο κρίσιμα καλάθια διατήρησαν ψηλά τη διαφορά για την Εθνική, με τον «Greek Freak» να πετυχαίνει τέσσερις ακόμα πόντους στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα και να διαμορφώνει το τελικό 75-66.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.

