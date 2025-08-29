Επιβεβαιώνονται τα σενάρια που θέλουν τον Ολυμπιακό να παλεύει για την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε, με τις πιθανότητες να είναι πλέον αυξημένες! Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σαουδική Αραβία, θυμίζουμε, η Αλ Σαμπάμπ εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ενώ ο ίδιος έχει αποκλειστεί από την αποστολή για το σημερινό ματς (29/08) λόγω τραυματισμού.

Όπως μετέδωσε, λοιπόν, ο Ηρακλής Αντύπας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την επιστροφή του πρώην παίκτη τους, με την υπόθεση να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή!

Η επιθυμία του Ποντένσε να επιστρέψει στον Πειραιά θεωρείται δεδομένη, και στον Ολυμπιακό επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως το deal μπορεί να κλείσει σύντομα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.