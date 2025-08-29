Πρώτη παρουσία για την ΑΕΚ σε League Phase Conference League και ώρα... κλήρωσης!

H Ένωση, θα μάθει σήμερα στις 15:00, ποια θα είναι τα έξι παιχνίδια τα οποία θα δώσει στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά και την εμφατική της πρόκριση επί της Άντερλεχτ, την οποία και... καθάρισε με σκορ 2-0 στην κατάμεστη OPAP Arena.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά τον περσινό, σοκαριστικό, αποκλεισμό της, επιστρέφει και ευρισκόμενη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, αναμένει να δει ποιες θα είναι οι ομάδες που θα φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια και από ποιες θα φιλοξενηθεί.

Πώς διεξάγεται η League Phase

-Κάθε ομάδα θα δώσει 6 αγώνες: 3 εντός και 3 εκτός έδρας.

-Οι αντίπαλοι προέρχονται από 6 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.

-Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

-Οι αγώνες θα διεξαχθούν από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, με τις ημερομηνίες να έχουν ήδη οριστεί.

Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.