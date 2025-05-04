Σημαντικό αβαντάζ θα αποκτήσει όποιος σκοράρει πρώτος, στη σημερινή αναμέτρηση της “OPAP Arena” ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Καλό λοιπόν είναι να δούμε το τι κάνει το “Τριφύλλι” όταν προηγείται στις αναμετρήσεις με την “Ένωση”. Παναθηναϊκός: Τι συμβαίνει κόντρα στην ΑΕΚ όταν προηγείται

11 παιχνίδια έχουν δώσει μεταξύ τους οι δύο ομάδες, από τότε που προπονητής της ΑΕΚ είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Οι “πράσινοι” έχουν προηγηθεί στα 4 από αυτά και μόλις στα 2 κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμά τους. Παναθηναϊκός: Τι συμβαίνει κόντρα στην ΑΕΚ όταν προηγείται

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στη Λεωφόρο με 1-2, σε παιχνίδι όπου είχε ανοίξει το σκορ. Ενώ στην αναμέτρηση της “OPAP Arena” για την κανονική διάρκεια της ίδιας σεζόν, είχε προηγηθεί με 0-1 αλλά το τελικό σκορ ήταν 2-2.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.