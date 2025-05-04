Αθανασίου: «Έχει δοκιμάσει αρκετά πράγματα μεσοεπιθετικά ο Βιτόρια για τον… τελικό του Παναθηναϊκού»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ενόψει του σημαντικού-αποψινού αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Είναι ένας τελικός για τη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ένα μεγάλο “διπλό”, μία μεγάλη νίκη μακριά από το ΟΑΚΑ και να κερδίσει την ΑΕΚ για πρώτη φορά στο γήπεδό της, καθώς ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ το έχουν κάνει», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας και πρόσθεσε:

«Αν ο Παναθηναϊκός πάρει τη νίκη, θα έχει εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό τη δεύτερη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, αν έρθει ισόπαλος, θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Αν χάσει, μπλέκει και δεν θα είναι στα πόδια των παικτών του η δεύτερη θέση και θα θέλει συνδυασμό αποτελέσματος στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ».



Στη συνέχεια, μίλησε για τις επιλογές του Βιτόρια που έχει κάνει πάρα πολλές δοκιμές στην επίθεση, στα άκρα και σε άλλες θέσεις.



