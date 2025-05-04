Ολυμπιακός: 3η σερί φορά που κάνει φιέστα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ!

• Απονομή του τίτλου του πρωταθλητή Ελλάδας για τον Ολυμπιακό λοιπόν απόψε στο Καραϊσκάκη, μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δύο αγωνιστικές πριν το επίσημο φινάλε της διοργάνωσης, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να έχει 13 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό!



• Το εντυπωσιακό είναι ότι πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη φορά που ο Ολυμπιακός κάνει φιέστα τίτλου παίζοντας με τον ίδιο αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ! Η πρώτη ήταν στις 12 Μαίου 2021 στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-0, η δεύτερη στις 14 Μαίου 2002 στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και η τρίτη σήμερα, 4 Μαίου 2025 στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ? Να δούμε εάν πάλι το παιχνίδι θα είναι «κλειστό» όπως τα δύο προηγούμενα κι αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει αήττητος όπως τα δύο προηγούμενα.

• Και το 2020, αλλά στις 19 Ιουλίου, λόγω κορονοϊού, ο Ολυμπιακός είχε κάνει φιέστα σε ντέρμπι, στο 3-0 επί της ΑΕΚ, νικηφόρα ήταν τα παιχνίδια και στις φιέστες του 2015 και του 2016 (5-0 την Καλλονή αμφότερα!), όπως και το 2011, το 2013 και το 2014 (6-0 τη Λάρισα, 2-1 τον Πανιώνιο κι 1-0 τον Απόλλωνα αντίστοιχα). Οι «ερυθρόλευκοι» το 2017 είχαν κάνει φιέστα σε ξεχωριστή βραδιά κι όχι σε αγώνα, ενώ το 2012 η απονομή της κούπας τους είχε γίνει σε φιλικό (2-1) με τον Ερυθρό Αστέρα!• Αυτά σε ό,τι αφορά τις φιέστες της τελευταίας 15ετίας. Την αμέσως προηγούμενη 15ετίας, πολλές φιέστες ήταν μετά το τέλος της σεζόν, κι όχι σε κάποιο παιχνίδι.Φιέστα μετά από παιχνίδι ήταν το 2006 (με Ιωνικό 0-0), το 2001 (με Αθηναϊκό 1-0), το 2000 (6-1 την Παναχαϊκή), το 1999 (με ΑΕΚ 0-0), το 1997 (με Καβάλα 6-0) και το 1998, όταν έγινε το πρωτότυπο να διεξαχθεί το Βέροια-Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη κι όχι στη Βέροια!Με το εκπληκτικό αποτέλεσμα 2-0 για τη Βέροια, στη μοναδική ήττα του Ολυμπιακού σε φιέστα στη σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας του, με την ομάδα του τυπικά φιλοξενούμενη!

