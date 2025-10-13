Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τα «βουντού, βουντού» του Όσμαν και Σορτς πριν το τζάμπολ

Όπως κάθε παίκτης στον κόσμο, έχει το δικό του τελετουργικό πριν την έναρξη του αγώνα, έτσι και εμείς σήμερα μάθαμε τα "τελετουργικά" του Σορτς και Όσμαν 

Σορτς

Ο Παναθηναϊκός, έχασε ένα ματς δικό του στο ΣΕΦ με 90-86, αν και βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 12 πόντους κάποια στιγμή στην αναμέτρηση. Οι παίκτες του Αταμάν, έδειξαν αρκετά βελτιωμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ είδε τον Σορτς να κάνει το πρώτο του γεμάτο παιχνίδι με τον «Επτάστερο».

Δεν θα σταθούμε στον αγώνα, αλλά θα σχολιάσουμε την ρουτίνα τον Σορτς και Όσμαν πριν την έναρξη του ντέρμπι.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
