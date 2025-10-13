Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μάιλς Τέρνερ αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς. Ο νεοαποκτηθείς σέντερ αποθέωσε τον Greek Freak.

«Θα μου αλλάξει τη ζωή. Είναι διαφορετικό. Κάνει το παιχνίδι πολύ απλό για τους παίκτες γύρω του», τόνισε ο πρώην άσος των Ιντιάνα Πέισερς, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με 109 εκατ. δολάρια.

"What was it like to play with Giannis [Antetokounmpo] in a game here for the first time?"



Myles Turner: "Man, he 'bout change my life, man... It's different... He just makes the game so easy for guys around him."



(via @Bucks)pic.twitter.com/vHrxWCbKN7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 13, 2025

