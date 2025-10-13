Λογαριασμός
Αποθέωσε Αντετοκούνμπο ο Μάιλς Τέρνερ: «Θα μου αλλάξει τη ζωή»

Ο Μάιλς Τέρνερ απολαμβάνει ήδη να παίζει δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αντετοκούνμπο Τέρνερ

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μάιλς Τέρνερ αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς. Ο νεοαποκτηθείς σέντερ αποθέωσε τον Greek Freak.

«Θα μου αλλάξει τη ζωή. Είναι διαφορετικό. Κάνει το παιχνίδι πολύ απλό για τους παίκτες γύρω του», τόνισε ο πρώην άσος των Ιντιάνα Πέισερς, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με 109 εκατ. δολάρια.

Πηγή: sport-fm.gr

