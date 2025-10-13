Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν περιμένει τίποτα λιγότερο από το 100% του εαυτού του από την πρώτη μέρα της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Μετά την πρώτη του παρουσία σε φιλικό των Μπακς, ο Greek Freak παρουσιάστηκε βέβαιος πως θα είναι… όπως πρέπει.

«Δεν έχει σημασία πώς ένιωσα. Στις 22 Οκτωβρίου θα είμαι έτοιμος να παίξω. Είτε νιώθω καλά, είτε άσχημα, το μόνο που μετρά είναι ότι έχουμε 82 παιχνίδια μπροστά μας και το πιο σημαντικό είναι να είσαι στη διάθεση της ομάδας σου. Δεν υπάρχει λόγος να… κλαίγομαι και να λέω ότι δεν είμαι καλά ή είμαι εκτός φόρμας. Το σημαντικό είναι να είσαι υγιής, να φροντίζεις το σώμα σου και να είσαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες σου», ανέφερε ο 30χρονος σούπερ σταρ.

