Μετά το τριήμερο ρεπό, οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν το απόγευμα στου Ρέντη αρχίζοντας προετοιμασία για το ματς του Σαββάτου με την ΑΕΛ (17:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει να δει τους Παναγιώτη Ρέτσο και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα να μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα έχοντας ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Ο πρώτος φαίνεται πως θα είναι σίγουρα στην αποστολή, ενώ πιθανότητες έχει και ο δεύτερος.

Όσον αφορά στον Ροντινέι, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ νιώθει ήδη καλύτερα, αλλά η συμμετοχή του στην αποστολή για τη Λάρισα είναι ακόμη εξαιρετικά αμφίβολη και σίγουρα οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα βιαστούν να τον ρίξουν στη μάχη προτού να είναι στο 100%.

Στις προπονήσεις του Ολυμπιακού έχει επανέλθει πλέον και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός φορ έχει να παίξει σχεδόν δυόμισι μήνες, αλλά πλέον είναι καλά και όλα δείχνουν πως θα είναι στην αποστολή για το προσεχές ματς. Μάλιστα, δεδομένου ότι οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες (αγωνίζονται την Τρίτη, συνεπώς δεν αναμένονται στις προπονήσεις πριν την Πέμπτη), δεν αποκλείεται καθόλου να αγωνιστεί.

